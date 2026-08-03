छात्र-छात्राओं ने नशा मुक्ति के लिए लिया शपथ

चंदौली, संवाददाता । पंडित कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इसमें प्राध्यापकों और छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। साथ ही नशा मुक्ति के लिए शपथ लिया गया। ताकि कोई भी युवा नशे की लत में पड़ कर अपना जीवन बर्बाद न कर सके। प्राचार्य डॉ. सुकृति मिश्रा ने कहा कि यह 100 सप्ताह का एक राष्ट्रव्यापी जन-भागीदारी आंदोलन है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और एक स्वस्थ, सशक्त एवं नशामुक्त समाज का निर्माण करना है।

अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। इसमें हर रविवार को खेल प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, ध्यान सत्र और जागरूकता रैलियां आयोजित की जाएगी। कहा कि युवाओं में मादक पदार्थों का सेवन देश के सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। वहीं प्रोफेसर रीतू खरवार ने कहा कि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ओर से माय भारत पोर्टल पर डिजिटल शपथ ली जा रही है। वहीं प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 वर्षों तक प्रत्येक रविवार विभिन्न संगठनों की मदद से चलाया जाएगा। इस मौके पर डॉ. रजनीश, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. अमित कुमार विश्वकर्मा, आदि प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रही।पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण छात्रों ने सुना : सकलडीहा। संकलडीहा पीजी कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। इस दौरान छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त युवा की शपथ दिलाई गई और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प कराया गया। साथ ही प्रधानमंत्री के नशा मुक्ति विषयक संबोधन का सीधा प्रसारण भी सभी छात्र-छात्राओं को दिखाया गया। प्राचार्य प्रो. प्रदीप कुमार पाण्डेय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को बर्बाद करता है बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी बाधक है। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी डॉ. योगेन्द्र तिवारी, लखन कुमार एवं धर्मेन्द्र कुमार यादव आदि रहे।