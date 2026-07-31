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दिव्यांगजनों के लिए पांच अगस्त को लगेगा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चयन शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने भारत सरकार की एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने हेतु परीक्षण एवं चिन्हांकन शिविर आयोजित करने की जानकारी दी है। यह शिविर 5 अगस्त को विकास भवन परिसर में होगा, जहां उपस्थित दिव्यांगजन आवश्यक अभिलेखों के साथ परीक्षण करवा सकते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए पांच अगस्त को लगेगा मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चयन शिविर

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जनपद के दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार की एडिप योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांच अगस्त को परीक्षण एवं चिन्हांकन शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी है। यह शिविर विकास भवन परिसर में आयोजित होगा, जहां पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर चयन किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर के सहयोग से आयोजित इस शिविर में उन्हीं दिव्यांगजनों को लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी शासकीय, अशासकीय या अन्य संस्था से मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त नहीं की हो।

शिविर में लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजनों को आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड अथवा 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो एवं मोबाइल नंबर साथ लाना होगा। जिनकी मासिक आय सभी स्रोतों से 22,500 रुपये से कम है, वे राजस्व विभाग का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, दिव्यांग पेंशन कार्ड, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, पार्षद या स्वप्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने पात्र दिव्यांगजनों से निर्धारित तिथि पर आवश्यक अभिलेखों के साथ शिविर में पहुंचकर परीक्षण एवं चिन्हांकन कराने की अपील की है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि पात्र दिव्यांगजन निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ शिविर में पहुंचें। परीक्षण के बाद पात्रता के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।

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