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समुद्री बीमा पूल के तहत बीमा उत्पाद पेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत के वित्त मंत्रालय ने भारतीय समुद्री बीमा पूल के तहत पहला सरकारी गारंटी वाला सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) बीमा उत्पाद लॉन्च किया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा तैयार इस उत्पाद से समुद्री परिवहन में तीसरे पक्ष की देनदारी के खिलाफ सुरक्षा मिलेगी। वित्तीय सेवा सचिव ने भारतीय नौवहन निगम को पहली नीति सौंपी।

समुद्री बीमा पूल के तहत बीमा उत्पाद पेश

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बृहस्पतिवार को भारतीय समुद्री बीमा पूल (बीएमआईपी) के तहत देश का पहला सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति (पीएंडआई) बीमा उत्पाद पेश किया। इस उत्पाद को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने तैयार किया है। पी एंड आई बीमा पॉलिसी समुद्री परिवहन में तीसरे पक्ष की देनदारियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल यानी भारतीय समुद्री बीमा पूल, समुद्री जोखिमों के लिए घरेलू बीमा क्षमता उपलब्ध कराने वाली साझा बीमा व्यवस्था है। इस मौके पर वित्तीय सेवा सचिव संजय लोहिया ने भारतीय नौवहन निगम लि. को पहली सुरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी सौंपी।

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