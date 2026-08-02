एकेपी कॉलेज की छात्राओं ने नशा मुक्ति पर आधारित लोकगीत किए प्रस्तुत
एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ में नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से यह अभियान 10,000 शिक्षण संस्थानों में शुरू होगा। छात्रों ने विभिन्न खेल, नृत्य और नाटिका प्रस्तुत किए जिससे सभी को प्रेरणा मिली। प्राचार्या ने नशा मुक्ति के लिए घर से प्रयास शुरू करने की सलाह दी।
एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ में माई भारत पोर्टल समिति, साहित्यिक सांस्कृतिक समिति एवं क्रीड़ा समिति के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। जिसके अंतर्गत देश के 10,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों एवं एक करोड़ से अधिक युवाओं को सहभागी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला में क्रीड़ा समिति की संयोजिका प्रो.सरोजिनी के नेतृत्व में विभिन्न खेल कैरम बोर्ड, चाइनीस चेकर, शतरंज गतिविधियां कराई गई। संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉ.उपासना शर्मा के नेतृत्व में संगीत विभाग की छात्राओं ने नशा मुक्ति पर आधारित लोकगीत प्रस्तुत किया।
जिसने सभी को भाव-विभोर कर दिया। विनिता पारस के नेतृत्व में महाविद्यालय की छात्राओं कु.शादिका, कु. टीना सैनी, कु.मनीषा रानी, कु.मनु आदि ने नशा मुक्ति पर एक लघु नाटिका प्रस्तुत की। अंग्रेजी विभाग की प्राध्यापिका डॉ. मीनू कश्यप के नेतृत्व में छात्राओं ने पदयात्रा निकाली गई। कला विभाग की अध्यक्षा डॉ.धनेश्वरी कबीरा के नेतृत्व में छात्राओं ने नशा मुक्त युवा भारत विषय पर पोस्टर बनाए। माई भारत पोर्टल समिति की संयोजिका प्रो.अमिता शर्मा ने अपने वक्तव्य से छात्राओं को नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए अधिकतम प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.साधना तोमर ने छात्राओं को नशा मुक्ति के लिए प्रथम प्रयास अपने घर से ही प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। अंत में साहित्यिक-सांस्कृतिक समिति की अध्यक्षता प्रो.वसुधा ने सभागार में उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।
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