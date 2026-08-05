सरकार ने नशे के खिलाफ रोडमैप की जानकारी दी
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को देश में नशा तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए ‘एंटी नारकोटिक्स रोडमैप 2026-29’ पेश किया।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में देश में नशा तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए ‘एंटी नारकोटिक्स रोडमैप 2026-29’ पेश किया। एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह अभियान ‘सरकार और समाज, सब मिलकर’ चलाएंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में समुद्री रास्तों से तस्करी किए गए 390.803 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। नारको-टेररिज्म की निगरानी के लिए एनसीबी महानिदेशक की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति बनाए जाने की जानकारी भी दी। यह भी बताया कि नशा तस्करी पर लगाम के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
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