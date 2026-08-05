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राज्यपाल 7 को करेंगे नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशामुक्त भारत अभियान की शुरुआत 7 अगस्त को जमशेदपुर से करेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जो नशामुक्ति जागरूकता बस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी।

राज्यपाल 7 को करेंगे नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ

जमशेदपुर, संवाददाता भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशामुक्त भारत अभियान के तहत प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत सात अगस्त को जमशेदपुर से होगी। ब्रह्माकुमारीज द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मिशन स्पंदन के सहयोग से आयोजित अभियान का शुभारंभ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे।इस अवसर पर राज्यपाल नशामुक्ति जनजागरण बस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो करीब दो महीने तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों व शहरों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। कार्यक्रम के दौरान 25 अगस्त को राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी डॉ. प्रकाशमणि की पुण्य स्मृति में आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान शिविर के पोस्टर का भी राज्यपाल लोकार्पण करेंगे।

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आयोजकों के अनुसार, पिछले वर्ष भारत और नेपाल के ब्रह्माकुमारीज सेवा केंद्रों के संयुक्त प्रयास से 89 हजार से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। इस वर्ष 21 से 25 अगस्त तक इससे भी बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। लगभग 20 दिन तक जमशेदपुर के स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्थान, सामाजिक संगठन, पार्क, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके बाद जनजागरण बस यात्रा चाकुलिया, घाटशिला, चक्रधरपुर, चाईबासा, जादूगोड़ा, चांडिल, रामगढ़, हजारीबाग, गया, देवघर, आसनसोल, रानीगंज, बांकुड़ा, निरसा, मधुपुर, बर्नपुर और बलरामपुर समेत कई क्षेत्र का भ्रमण करेगी। आयोजकों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल लोगों से नशामुक्ति की प्रतिज्ञा कराना नहीं, बल्कि उनमें आत्मबल, आत्म संयम, सकारात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी है। लोगों से अपील की गई कि वे स्वयं नशामुक्त रहने का संकल्प लें और कम से कम पांच अन्य लोगों को भी अभियान से जोड़ें।

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