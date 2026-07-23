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भारत ने काला सागर में पोतों के लिए एडवाइजरी जारी की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत ने काला सागर में भारतीय ध्वज वाले पोतों और नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है, खासकर हाल के रूसी हमले के बाद जिसमें चार भारतीय नागरिकों की मौत हुई। समुद्री प्रशासन ने सुरक्षा जोखिमों का आकलन करने और सर्वोच्च सावधानी रखने की आवश्यकता जताई है।

भारत ने काला सागर में पोतों के लिए एडवाइजरी जारी की

नई दिल्ली, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने काला सागर में परिचालन करने वाले भारतीय ध्वज वाले पोतों और नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने क्षेत्र में संचालन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है। यह एडवाइजरी रविवार को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए मालवाहक पोत एमवी गोल्डन लियो पर रूसी हमले के बाद जारी की गई है। इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अपने निर्देश में कहा कि काला सागर में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा जोखिम आकलन किया जाए और क्षेत्र में संचालन के दौरान सर्वोच्च स्तर की सावधानी बरती जाए।

महानिदेशालय के अनुसार अप्रैल 2026 से अब तक काला सागर क्षेत्र में भारतीय नाविकों वाले विदेशी ध्वज वाले पोतों पर 10 हमले हो चुके हैं।

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