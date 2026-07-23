भारत ने काला सागर में पोतों के लिए एडवाइजरी जारी की
भारत ने काला सागर में भारतीय ध्वज वाले पोतों और नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी हाल ही में हुए एक रूसी हमले के बाद जारी की गई, जिसमें चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सरकार ने क्षेत्र में संचालन के दौरान उच्च सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने काला सागर में परिचालन करने वाले भारतीय ध्वज वाले पोतों और नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने क्षेत्र में संचालन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है। यह एडवाइजरी रविवार को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए मालवाहक पोत एमवी गोल्डन लियो पर रूसी हमले के बाद जारी की गई है। इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने अपने निर्देश में कहा कि काला सागर में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा जोखिम आकलन किया जाए और क्षेत्र में संचालन के दौरान सर्वोच्च स्तर की सावधानी बरती जाए।
महानिदेशालय के अनुसार अप्रैल 2026 से अब तक काला सागर क्षेत्र में भारतीय नाविकों वाले विदेशी ध्वज वाले पोतों पर 10 हमले हो चुके हैं।
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