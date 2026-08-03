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प्रदेश के 87 केवीके की निगरानी को लगेंगे डोम सीसीटीवी कैमरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में उत्तर प्रदेश के 87 कृषि विज्ञान केंद्रों में निगरानी हेतु डोम सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित की जाएगी। भारत सरकार ने बजट जारी किया है। इससे कृषि गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, और फसलों की सुरक्षा में मदद मिलेगी।

प्रदेश के 87 केवीके की निगरानी को लगेंगे डोम सीसीटीवी कैमरा

कानपुर। प्रमुख संवाददाता उत्तर प्रदेश के 87 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रक्षेत्रों में अब निगरानी की जाएगी। इसके लिए डोम सीसीटीवी कैमरा आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने सभी केवीके को बजट जारी कर दिया है। यह जानकारी आईसीएआर-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी), जोन-तीन के निदेशक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने सभी केवीके के साथ बैठक कर विस्तार से बताया।उन्होंने बताया कि योजना के तहत सभी केवीके में 40 फीट ऊंचे पोल पर 10 मेगापिक्सल के तीन एचडी डोम सीसीटीवी कैमरे अलग-अलग दिशाओं में लगाए जाएंगे। जिससे पूरे प्रक्षेत्र की प्रभावी निगरानी की जा सके।

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साथ ही, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और अन्य आईटी उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉ. सिंह ने बताया कि इस आधुनिक निगरानी व्यवस्था से बुवाई, रोपाई, सिंचाई, फसल प्रबंधन और कटाई जैसी कृषि गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, प्रायोगिक इकाइयों की निगरानी और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। जिससे केवीके में गुणवत्तायुक्त खेती और बीज उत्पादन किया जा सकेगा।

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