मददगार भारत का दुनिया में बज रहा डंका, श्रीलंका की हेल्प के लिए IMF ने बांधे तारीफों के पुल

जॉर्जीवा ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और सफल टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भी बधाई दी। उन्होंने अन्य कमजोर देशों को COVID-19 राहत सहायता प्रदान करने के लिए भी भारत की सराहना की।

एएनआई,वाशिंगटन Amit Kumar Tue, 19 Apr 2022 10:49 AM

