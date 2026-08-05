गैस उपभोक्ता 16 अगस्त तक करा लें केवाईसी
भारत गैस एजेंसी के प्रबंधक किशोर कुमार ने उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। जो लाभुक 16 अगस्त तक केवाईसी पूर्ण नहीं करते, उन्हें गैस सब्सिडी से वंचित किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गैस पुस्तिका लाना आवश्यक है।
रमना, प्रतिनिधि। भारत गैस एजेंसी के कार्यालय प्रबंधक किशोर कुमार ने गैस उपभोक्ताओं से अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देशानुसार वैसे सभी लाभुकों जो अभी तक केवाईसी नहीं कर सके हैं वैसे लाभुक 16 अगस्त तक हर हाल में अपना केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा। उपभोक्ता तय समय सीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें भविष्य में रसोई गैस सब्सिडी के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही उनका गैस कनेक्शन भी ब्लॉक किया जा सकता है। प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि केवाईसी की यह प्रक्रिया सोमवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में कार्यालय अवधि के दौरान पूरी की जाएगी।
इसके लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गैस पुस्तिका लेकर आना अनिवार्य है। उन्होंने अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द सत्यापन कराने का आग्रह किया है।
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