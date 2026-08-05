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भारत के 20 उपग्रहों पर स्पेस ऑब्जेक्ट्स से टक्कर का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सरकार ने बताया कि पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद 22 सक्रिय भारतीय उपग्रहों में से 20 पर अंतरिक्ष वस्तुओं से टकराने का खतरा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि 2026 में 9 बार और 2025 में 20 बार उपग्रहों की कक्षाओं में बदलाव किया गया। भारत अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग कर रहा है।

भारत के 20 उपग्रहों पर स्पेस ऑब्जेक्ट्स से टक्कर का खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को बताया कि पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद 22 सक्रिय भारतीय उपग्रहों में से 20 पर स्पेस ऑब्जेक्ट्स (अंतरिक्ष में विचरण करने वाली वस्तुओं) से टकराने का खतरा है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि निचली कक्षा (2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई) पर ऐसा खतरा अधिक होता है, क्योंकि वहां स्पेस ऑब्जेक्ट्स की संख्या ज्यादा होती है। सिंह ने जवाब में बताया कि वर्ष 2026 में इसरो ने ऐसी टक्करों को बचाने के लिए नौ बार उपग्रहों की कक्षाओं में बदलाव किया है, 2025 में ऐसे 20 बदलाव किए गए थे।सिंह

ने बताया कि भारत अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग वाले समूह में सक्रिय रूप से शामिल है। 2024 में भारत ने मलबामुक्त अंतरिक्ष अभियान पहल की घोषणा की थी। इसरो का लक्ष्य है कि भविष्य में सभी भारतीय संस्थाएं (सरकारी या निजी) बिना मलबे का लक्ष्य हासिल करें।

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