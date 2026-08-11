ई-दोपहिया पर सब्सिडी राशि आधी हुई
भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। परंतु, सब्सिडी को आधा कर दिया गया है। प्रोत्साहन राशि अब बैटरी क्षमता के आधार पर मिलेगी। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बढ़ावा देने वाली पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को आधा कर दिया गया है। अब पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बैटरी क्षमता के आधार पर 2500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जो अधिकतम पांच हजार रुपये प्रति वाहन तक होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की तरप से जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 मार्च 2028 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को बैटरी क्षमता के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में पीएम ई-ड्राइव योजने के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए पांच रुपये प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी निर्धारित की गई थी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये प्रति वाहन रखी गई थी। अब नई व्यवस्था में प्रति किलोवाट घंटा और प्रति वाहन अधिकतम सब्सिडी को घटाकर आधा कर दिया गया है। योजना का लाभ उन्हीं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलेगा जिनकी अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत 1.5 लाख रुपये तक है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने कुल 2,767 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया है.
योजना की नियमित समीक्षा
मंत्रालय ने कहा है कि प्रति किलोवाट घंटा प्रोत्साहन राशि की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है। वाहन की लागत में कमी आने के आधार पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। नए बदलाव के बाद पीएम ई-ड्राइव योजना का कुल बजट 11,900 करोड़ रुपये है। योजना उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग ढांचे को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का मजबूत तंत्र विकसित करना है।
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