चार उत्पादों पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क बढ़ाया
भारत ने कुछ रसायनों और लौह-इस्पात उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क की अवधि बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने नई अधिसूचनाओं के अनुसार, 'लो ऐश मेटलर्जिकल कोक' पर पांच वर्ष का नया डंपिंग रोधी शुल्क भी लागू किया है। यह निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा की सिफारिशों पर लिया गया है।
नई दिल्ली। भारत ने कुछ रसायनों तथा लौह एवं इस्पात उत्पादों सहित चार वस्तुओं पर जुलाई से लागू किए गए डंपिंग रोधी शुल्क की अवधि बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय की अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार, सरकार ने एक अन्य उत्पाद पर नया डंपिंग रोधी शुल्क भी लगाया है। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से आयातित 'लो ऐश मेटलर्जिकल कोक' (ऊष्मा स्रोत के रूप में इस्तेमाल होने वाला कोक) पर पांच वर्षों के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। ये निर्णय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने लिए हैं।
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