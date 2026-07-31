बिहार के विशेष ध्यानार्थ : भारत ने कनाडा को बिहार का सात टन मखाना निर्यात किया
भारत ने समुद्री रास्ते से कनाडा को बिहार का मशहूर मखाना निर्यात किया है। यह निर्यात बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने में मदद करेगा। मंत्रालय ने बताया कि मखाने की खेप मुंद्रा पोर्ट से कनाडा भेजी गई है। कर्नाटक से मालदीव के लिए आमों का भी निर्यात किया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारत ने समुद्री रास्ते से कनाडा को बिहार का मशहूर मखाना निर्यात किया है। मंत्रालय ने बताया कि यह निर्यात वैश्विक बाजार में बिहार के बेहतरीन कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने और राज्य के कृषि उत्पादों को परिष्कृत कर अधिक मुनाफा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय के अनुसार, दो कंटेनर में मखाने की यह खेप मुंद्रा पोर्ट के जरिए कनाडा की जेडकेवी फूड्स को भेजी गई। इसी तरह कर्नाटक से मालदीव के लिए नीलम और तोतापुरी आम की पहली एयर शिपमेंट भी भेजने की जानकारी दी गई है।
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