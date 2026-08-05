प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त से 04 सितंबर तक
भारत निर्वाचन आयोग ने 05 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया। 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावे और आपत्तियाँ स्वीकार की जाएंगी। पात्र नागरिक जो मतदाता सूची में छूट गए हैं या त्रुटि पाए जाते हैं, वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 05 अगस्त को कर दिया गया है। इसके साथ ही 05 अगस्त से 04 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में कोई भी पात्र नागरिक, जिसका नाम मतदाता सूची में छूट गया हो, अथवा मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या आपत्ति हो, वह निर्धारित प्रपत्र में संबंधित बूथ स्तरीय पदाधिकारी अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रखंड रामगढ़ के सभी मतदान केन्द्रों एवं पंचायतों में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
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