बीडीओ ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण
भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर 2026 के तहत सारवां प्रखंड में 90 मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया। नागरिकों को 4 सितंबर तक त्रुटियों के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का कार्य 1 अक्टूबर को किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर 2026 के तहत बुधवार को सारवां प्रखंड के सभी 90 मतदान केंद्रों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन का प्रारुप संबंधित बीएलओ द्वारा मतदाताओं को दिखाया गया। इसके तहत जानकारी दी गई कि कोई भी नागरिक 4 सितंबर तक उक्त मतदाता सूची में किसी त्रुटि में सुधार के लिए अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यक्रम में सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाया गया। बताया गया कि 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का कार्य भी साथ-साथ किया जाएगा। इस क्रम में बीडीओ रजनीश कुमार द्वारा एक दर्जन से अधिक बूथों का निरीक्षण किया गया।
कार्यक्रम में बीएओ विजय कुमार देव, बीपीआरओ दिलीप कुमार राय, पर्यवेक्षक सुनील कुमार झा, शिक्षक संजय कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर सुशील कुमार मरांडी व बूथ की बीएलओ उपस्थित थे।
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