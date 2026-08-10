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खेल : भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में 17 पदक जीते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में 17 पदक जीते अंडर-23 नई दिल्ली, एजेंसी। भारत

खेल : भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में 17 पदक जीते

भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में 17 पदक जीते अंडर-23

स्वर्ण पदक जीतने वाले

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दबदबा बनाते हुए अंडर-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में चार स्वर्ण पदकों सहित 17 पदक जीत लिए। नाइजीरिया के लागोस में रविवार से शुरू हुई चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय टीम ने चार स्वर्ण, चार रजत और नौ कांस्य पदक जीते।

प्रतियोगिता की जानकारी

भारतीय तलवारबाजी संघ की विज्ञप्ति के अनुसार, 14 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में भारत ने सेबर, फॉइल और ईपी श्रेणियों की सभी छह व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कम से कम एक पदक जरूर जीता। पुरुषों के सेबर में निखिल वाघ ने स्वर्ण जीता। लक्ष्य बदसर ने रजत जबकि अश्विनी आर्य और लैशराम मोरम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फॉइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हेमश सनसम ने कांस्य जीता। पुरुषों की ईपी स्पर्धा में लोकेश वेमानी ने रजत हासिल किया, जबकि शौर्य अश्विनी और गॉडविन अनबकेस ने कांस्य पदक जीते।

महिला स्पर्धा की जानकारी

महिला फॉइल स्पर्धा में जोइस आशिता ने स्वर्ण जबकि कनागलक्ष्मी ने रजत पदक हासिल किया। महिला ईपी स्पर्धा में प्राची लोहान ने स्वर्ण और निवेद्या नायर और अनुप्रिया ने कांस्य पदक जीते। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण पदक, आखारी ने रजत और श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत ने अंडर-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में कितने पदक जीते?
भारत ने अंडर-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी में चार स्वर्ण सहित 17 पदक जीते।
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