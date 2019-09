भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण, जद में हो सकता है पूरा पाकिस्तान

रक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज में सोमवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइक के जमीनी संस्करण का सफल परीक्षण किया। बता दें कि ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो जल, थल और वायु से दागा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता अचूक है। परीक्षण उद्देश्यों के परिणामों का अध्ययन करने वाले डीआरडीओ सोमवार को बाद में डेटा जारी करेगा। डीआरडीओ ने मिसाइल को रूस स्थित रॉकेट डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर बनाया है।

BRAHMOS supersonic cruise missile featuring Indian propulsion system, airframe, power supply & other major indigenous components, was successfully test-fired at 10:20 AM today from ITR, Chandipur in Odisha. The missile was successfully test-fired for its full range of 290-km. pic.twitter.com/oYIbnwQqUR