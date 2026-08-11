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पाक-सऊदी-तुर्किये समझौते के प्रभावों का आकलन कर रहा भारत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत सरकार ने साफ किया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा

पाक-सऊदी-तुर्किये समझौते के प्रभावों का आकलन कर रहा भारत

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत सरकार ने साफ किया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय ने यह बात हाल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते के संदर्भ में कही। भारत इसके प्रभावों का अध्ययन कर रहा है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने हाल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। जैसवाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया संघर्ष के घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं।

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जहां तक इस इस समतौते का सवाल है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता, दोनों नजरिये से इसके प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाएगा। बता दें कि इस समझौते के तहत किसी एक देश पर हुए हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। पहले इस प्रकार का समझौता पाकिस्तान एवं सऊदी अरब में हुआ था तथा बाद में तुर्किये भी इसमें शामिल हो गया है।

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