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कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनी में 10 को धरना, इंटक होगा शामिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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10 अगस्त को कोल इंडिया में जेबीसीसीआई-12 के गठन और 11वें वेतन समझौते के बकाया मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर देशभर में संयुक्त धरना-प्रदर्शन होगा। इंटक पूरी कोयला उद्योग में सक्रिय भागीदारी दिखाएगी। इसमें निजीकरण, ठेका मजदूरों की सुरक्षा और औद्योगिक दुर्घटनाओं के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी।

कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनी में 10 को धरना, इंटक होगा शामिल

रांची, वरीय संवाददाता। कोल इंडिया में जेबीसीसीआई-12 के तत्काल गठन और 11वें वेतन समझौते के शेष लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर 10 अगस्त को कोल इंडिया एवं उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों में राष्ट्रव्यापी संयुक्त धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) भी पूरे कोयला उद्योग में सक्रिय रूप से भाग लेगी। इंटक की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोल इंडिया के अध्यक्ष को पत्र भेजकर जेबीसीसीआई-12 के तत्काल गठन तथा 11वें वेतन समझौते के शेष लंबित प्रावधानों को अविलंब लागू करने की मांग की जाएगी। बैठक में कोल इंडिया में विनिवेश, एमडीओ एवं रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के माध्यम से किए जा रहे निजीकरण का विरोध करने, ठेका मजदूरों के वेतन, सेवा शर्तों एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त संघर्ष को और तेज करने तथा बढ़ती औद्योगिक दुर्घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी मांग की गई।

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यह निर्णय इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज प्रसाद साहू (पूर्व सांसद), राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड इंटक अध्यक्ष डॉ प्रदीप बालमुचू (पूर्व सांसद) तथा राष्ट्रीय महामंत्री एनजी अरुण की उपस्थिति में लिया गया। नेताओं ने कहा कि 10 अगस्त को संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में इंटक पूरे कोयला उद्योग में बढ़-चढ़कर भाग लेगी तथा जेबीसीसीआई-12 का गठन शीघ्र किए जाने तक संघर्ष जारी रखेगी।

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