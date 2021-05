India-China Standoff: क्या गलवान घाटी में फिर भारत-चीन के बीच हुई झड़प? सेना ने जानिए क्या दिया जवाब

पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत-चीन के बीच पिछले साल कई बार आमना-सामना हुआ। कई बार दोनों सेनाओं के बीच हिंसक टकराव भी हुए। फिर कई दौर की बैठक के बाद हालात काबू में आ गए और चीनी सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर चली आ रही शांति के बीच कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आईं, जिसमें कहा गया कि गलवान वैली में हाल ही में भारत-चीन के जवानों के बीच फिर से टकराव हुआ है। हालांकि, यह टकराव काफी मामूली था। भारतीय सेना ने मीडिया में आ रहीं इन रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने इन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है।

'नहीं हुआ भारत-चीन का आमना-सामना'

भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा, ''गलवान घाटी में भारतीय और चीनी जवानों के बीच आमना-सामना होने की बात मीडिया रिपोर्ट में सामने आईहै। हम यह साफ करते हैं कि मई, 2021 के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन के जवानों के बीच में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है।'' सेना कहा कि वह ऑर्टिकल उन स्रोतों से प्रेरित प्रतीत होता है जो पूर्वी लद्दाख में मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए चल रही प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मालूम हो कि पिछले साल जून महीने में ही गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। उधर, चीन के भी कई जवान मारे गए थे, लेकिन पड़ोसी देश ने कभी भी सही आंकड़ा जारी नहीं किया। भारत ने उसके बाद चीन ने बदला लेते हुए उसे कई जगहों से पीछे भी खदेड़ दिया।

LAC के पास फिर अभ्यास करने पहुंची चीनी सेना

एलएसी के पास चीन ने एक बार फिर से हरकत शुरू कर दी है। चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। वहीं, अभ्यास को देखते ही भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है। हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं, जहां वे गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी, वे अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। चीनी सैनिक अपने पारंपरिक इलाकों में हैं और कुछ स्थानों में वे 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। वे अपने क्षेत्र में बंकरों का निर्माण करते देखे गए हैं और अपने ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

