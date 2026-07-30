Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारतीय दूत ने चीन से मांगी ज्यादा बाजार पहुंच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

- चीन में भारतीय दूत ने वाणिज्य उपमंत्री से मुलाकात की बीजिंग, एजेंसी।

भारतीय दूत ने चीन से मांगी ज्यादा बाजार पहुंच

- चीन में भारतीय दूत ने वाणिज्य उपमंत्री से मुलाकात की बीजिंग, एजेंसी। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने गुरुवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री यान डोंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारतीय उत्पादों, विशेषकर दवाओं को चीनी बाजार में अधिक पहुंच देने की मांग की।

द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने पर सहमति जताई। मई में चीन में भारत के राजदूत का पद संभालने के बाद से ही विक्रम दोराईस्वामी लगातार चीन को भारत से अधिक दवा निर्यात और चीनी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। भारत लंबे समय से चीन से उसके आईटी, फार्मा और कृषि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच देने की मांग करता रहा है।

आंकड़े और व्यापार घाटा

बता दें कि आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत-चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 91 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। हालांकि इस दौरान भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 67 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया।

सामान्य प्रश्न

भारत के राजदूत ने किससे मुलाकात की?
भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने चीन के वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री यान डोंग से मुलाकात की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News China Delhi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।