ऑनलाइन मध्यस्थता को सिर्फ एआई के भरोसे नहीं छोड़ सकते : सीजेआई
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता को पूरी तरह से एआई के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने इंसानी सहानुभूति और माफी की आवश्यकता पर जोर दिया। जयपुर के कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया कि तकनीक मदद कर सकती है, लेकिन प्रशिक्षित मध्यस्थ जरूरी हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को को कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता को पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के भरोसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि एआई में इंसानी आवाज तो हो सकती है, लेकिन वह ‘इंसानी सहानुभूति और माफी’ नहीं दिखा सकता। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मध्यस्थता मुख्य रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा की जानी चाहिए। जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, सीजेआई ने कहा कि तकनीक और ऑनलाइन विवाद समाधान कॉमनवेल्थ के सबसे दूर-दराज के इलाकों तक मध्यस्थता सेवाएं पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इंसानी दखल जरूरी होगा।
उन्होंने कहा कि मैं उस व्यावहारिक विचार का स्वागत करता हूं, लेकिन एक चेतावनी के साथ जिसे आप अपने सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म के जरिए प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। ऑनलाइन मध्यस्थता को पूरी तरह से एआई-आधारित सॉफ्टवेयर पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि उनमें इंसानी आवाज हो सकती है, लेकिन वे इंसानी सहानुभूति और माफी नहीं दिखा पाएंगे। मेरा सुझाव है कि ऑनलाइन मध्यस्थता मुख्य रूप से प्रशिक्षित मध्यस्थों द्वारा ही की जानी चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि मध्यस्थता को अब मुकदमेबाजी से कमतर नहीं माना जाना चाहिए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें