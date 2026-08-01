जनगणना को लेकर बैठक का हुआ आयोजन
भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी किरण कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी संबंधित कर्मियों को गाँवों में भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। सभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और कृषि से संबंधित जानकारी जुटाने पर चर्चा हुई।
इटाढ़ी , एक संवाददाता।भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के दूसरे भाग के अंतर्गत शनिवार को प्रखंड सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी किरण कुमारी की अध्यक्षता में डीसीएचबी (जिला जनगणना हस्त पुस्तिका) से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संचार, बैंकिंग, विद्युत, कृषि से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण के तहत एक अगस्त से 31 अगस्त तक सभी संबंधित कर्मी गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन का कार्य करेंगे। उन्होंने सभी कर्मियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समयबद्ध एवं सटीक ढंग से कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया।बैठक
में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी आकाश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नेहा कुमारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हेमंत कुमार चौबे, संतोष कुमार, विजय गोप, नुरुल्लाह खां सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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