जीएफ कॉलेज में पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया
स्काउट-गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस पर प्रो. मोहसिन हसन खान ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।सेवा, अनुशासन और रा
शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज में मंगलवार को भारत में स्काउट-गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राचार्य ने कहा कि पंडित श्रीराम वाजपेयी ने देश में स्काउट-गाइड आंदोलन को नई दिशा देकर युवाओं में सेवा, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और नेतृत्व की भावना विकसित की। उनके आदर्श आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।चीफ प्रॉक्टर प्रो. फैयाज अहमद ने कहा कि स्काउटिंग विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, सहयोग और समाजसेवा की भावना विकसित करने का माध्यम है। रोवर इंचार्ज मोहम्मद तुफैल खान ने कहा कि उनके सेवा और अनुशासन के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है।
रेंजर इंचार्ज डॉ. हिना ने उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया।इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पंडित श्रीराम वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉ. कहकशां बेगम, डॉ. तनवीर हुसैन, डॉ. मसीउल्लाह खान, डॉ. जमील अहमद खान, डॉ. काशिफ नईम सहित रेंजर्स-रोवर्स और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें