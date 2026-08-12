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जीएफ कॉलेज में पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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स्काउट-गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस पर प्रो. मोहसिन हसन खान ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।सेवा, अनुशासन और रा

जीएफ कॉलेज में पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस मनाया

शाहजहांपुर। जीएफ कॉलेज में मंगलवार को भारत में स्काउट-गाइड के जनक पंडित श्रीराम वाजपेयी का जन्मदिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। प्राचार्य प्रो. मोहसिन हसन खान ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्राचार्य ने कहा कि पंडित श्रीराम वाजपेयी ने देश में स्काउट-गाइड आंदोलन को नई दिशा देकर युवाओं में सेवा, अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और नेतृत्व की भावना विकसित की। उनके आदर्श आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं।चीफ प्रॉक्टर प्रो. फैयाज अहमद ने कहा कि स्काउटिंग विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, सहयोग और समाजसेवा की भावना विकसित करने का माध्यम है। रोवर इंचार्ज मोहम्मद तुफैल खान ने कहा कि उनके सेवा और अनुशासन के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है।

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रेंजर इंचार्ज डॉ. हिना ने उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया।इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों ने पंडित श्रीराम वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में डॉ. कहकशां बेगम, डॉ. तनवीर हुसैन, डॉ. मसीउल्लाह खान, डॉ. जमील अहमद खान, डॉ. काशिफ नईम सहित रेंजर्स-रोवर्स और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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