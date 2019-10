पाकिस्तान को एक और झटका, भारत ने रद्द करवाया फ्रांस की संसद में PoK के राष्ट्रपति का कार्यक्रम

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिशों को नापाक कर दिया है। भारत ने फ्रांस में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के कार्यक्रम को रद्द करवाकर भारत ने पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारत ने फ्रांस के संसद में (निचली सदन) पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के इवेंट को प्रतिबंधित करवा दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के राष्ट्रपति मसूद खान के कार्यक्रम को फ्रांसीसी संसद के निचले सदन में रोक दिया। पेरिस में भारत की कूटनीति और हस्तक्षेप के बाद फ्रांस ने पीओके के राष्ट्रपति मसूद खान को कार्यक्रम में भाग लेने से रोक दिया।

Sources: India blocks Pakistan-occupied Kashmir (PoK) President Masood Khan's event in Lower House of the French Parliament. Following a demarche issued to French Foreign Ministry by the Indian mission in Paris, the PoK President was barred from attending the event. pic.twitter.com/0kV1dL0z40