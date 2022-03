मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप, सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था IRF पर लगाया 5 साल का बैन

मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि आईआरएफ के संस्थापक जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक थे। वह ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहे हैं, और यह भी भाषण देते हैं कि हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए।

एएनआई,नई दिल्ली Amit Kumar Thu, 31 Mar 2022 03:31 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.