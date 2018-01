विदेश मंत्रालय ने माना, भारत और पाक के बीच हुई थी एनएसए स्तर की बातचीत

भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सीमा पार आतंकवाद को लेकर द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। बुधवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने नई दिल्ली में इस बात की पुष्टि की है।

विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान कुछ समय पहले आयी मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि एनएसए अजीव डोभाल और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जांजुआ के बीच थाइलैंड में 27 दिसंबर को गुप्त बैठक हुई थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं नहीं चल सकते लेकिन आतंकवाद पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि बातचीत हुई है और इसका मुख्य केन्द्र क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त करना थ। जाहिर तौर पर इस बातचीत में हमने पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया।

I am agreeing that talks took place & our issue was eliminating terrorism from the region, we of course raised the issue of cross-border terrorism in those talks: MEA Spokesperson Raveesh Kumar on NSA level talks b/w India & Pakistan pic.twitter.com/DE26LaOyrL