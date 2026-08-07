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भारत-चीन एलएसी के लंबित मुददों को जल्द सुलझाने पर सहमत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारत-चीन एलएसी के लंबित मुददों को जल्द सुलझाने पर सहमतनई दिल्ली विशेष संवाददाता भारत और चीन के अधिकारियों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों पर बैठक हुई जिसमें...

भारत-चीन एलएसी के लंबित मुददों को जल्द सुलझाने पर सहमत

भारत-चीन एलएसी के लंबित मुददों को जल्द सुलझाने पर सहमत नई दिल्ली विशेष संवाददाता

भारत और चीन के अधिकारियों के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से जुड़े मुद्दों पर बैठक हुई जिसमें लंबित मामलों को कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से जल्द सुलझाने पर सहमति प्रकट की गई।

बैठक का विवरण

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि भारत-चीन बॉर्डर मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में हुई।

बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्व) एशिया) सुजीत घोष ने किया और चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की बाउंड्री और ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल सुश्री होउ यांकी ने किया।

बातचीत का सारांश

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने खुलकर बातचीत की और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हालात की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीमा के इलाकों में शांति बनाए रखना दोनों देशों के रिश्तों के समग्र विकास के लिए ज़रूरी है।

बैठक के दौरान दोनों पक्ष सीमा से जुडे लंबित मुददों के समाधान के लिए मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों का इस्तेमाल जारी रखने पर सहमत हुए हैं, जिसमें डब्ल्यूएमसीसी, लोकल कमांडर-लेवल की बैठक और दूसरे तय तरीके शामिल हैं। दोनों पक्षों ने माना कि इससे एलएसी पर गलतफहमी और गलत अनुमानों से भी बचा जा सकेगा।

भविष्य की वार्ता

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने पूर्व में हुई 24वीं विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के नतीजों पर भी आगे की बातचीत की जिसमें एलएसी पर बाउंड्री डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने और ट्रांस-बॉर्डर कोऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर डिटेल में बातचीत शामिल है।

इस दौरान भारतीय पक्ष ने ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द बुलाने की ज़रूरत दोहराई और अपस्ट्रीम परियोजनाओं पर तकनीकी ब्यौरा साझा करने की अहमियत पर ज़ोर दिया। दरअसल चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है जिसकी तकनीकी जानकारी अब तक भारत से साझा नही की गई है।

बता दें कि पूर्व लद्दाख में विवादित बिन्दुओं पर अब भले ही सेनाएं आमने-सामने नही हैं लेकिन दोनों देशों के हजारों सैनिक एलएसी के करीब तैनात हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत-चीन के अधिकारियों के बीच कौन सी बैठक हुई?
भारत-चीन बॉर्डर मामलों पर सलाह और तालमेल के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की 36वीं बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में हुई।
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