देश में 100 करोड़ 5जी उपभोक्ता होंगे : सिंधिया

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 करोड़ 5जी उपभोक्ताओं तक पहुंचना है। 5जी नेटवर्क के विस्तार में भारत ने तेज प्रगति की है। सरकार 6जी तकनीक के विकास में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में भी काम कर रही है।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 करोड़ 5जी उपभोक्ताओं तक पहुंचना है। इसके साथ ही सरकार 6जी तकनीक के विकास में भारत को वैश्विक अग्रणी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सिंधिया ने यहां इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) की थीम जारी करने के मौके पर कहा कि देश ने 5जी नेटवर्क के विस्तार में दुनिया की सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में जगह बनाई है और अब अगला फोकस 6जी तकनीक, पेटेंट और नवाचार पर है।

भारत के 5जी विस्तार की प्रगति उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 में 5जी सेवाओं की शुरुआत के बाद से देश में 4.8 लाख से अधिक 5जी बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) लगाए जा चुके हैं। इसके चलते 99.6 प्रतिशत जिलों तक 5जी नेटवर्क पहुंच चुका है और बड़ी आबादी इसकी पहुंच में आ गई है। सरकार का मानना है कि तेज नेटवर्क विस्तार के कारण आने वाले वर्षों में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार स्वदेशी दूरसंचार तकनीकों को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रही है। बीएसएनएल के स्वदेशी 4जी नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से 5जी में अपग्रेड करने की योजना है।

6जी तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करेगा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत अब केवल नई तकनीक का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि 6जी मानकों और तकनीकों के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। इसी उद्देश्य से सरकार ने भारत 6जी विजन और भारत 6जी एलायंस जैसी पहल शुरू की हैं। उनका कहना था कि भारत पहले ही 6जी पेटेंट दाखिल करने वाले दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है और भविष्य की वैश्विक तकनीकी रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है।