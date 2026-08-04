देश में 2025 में रिकॉर्ड 20,138 अंग प्रत्यारोपण

- पांच लाख लोगों ने किया अंगदान का संकल्प नई दिल्ली, एजेंसी। भारत

- पांच लाख लोगों ने किया अंगदान का संकल्प नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने वर्ष 2025 में अंग प्रत्यारोपण (ऑर्गन ट्रांसप्लांट) के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान देश में 20,138 अंग प्रत्यारोपण किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है। वहीं, 2023 में राष्ट्रीय डिजिटल प्रतिज्ञा पोर्टल शुरू होने के बाद से आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं की संख्या पांच लाख से अधिक हो गई है。

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का संबोधन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) की ओर से आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुल अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही, जीवित दाताओं (लिविंग डोनर) से अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या 2013 के 4,990 से बढ़कर 2025 में 20,138 हो गई है। वहीं, मृत दाताओं (डीसीज्ड डोनर) से होने वाले प्रत्यारोपण 2013 के 837 से बढ़कर 2025 में 3,526 हो गए हैं।

अंगदान की जागरूकता मंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति जागरूकता अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से अंगदान का संकल्प लेने की अपील के कारण अंगदान प्रतिज्ञाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच अब भी बड़ा अंतर बना हुआ है।

नए कार्यक्रम और दिशानिर्देश इस अवसर पर अनुप्रिया पटेल ने 'जुग-जुग जियो अभियान', 'ई-प्रत्यारोपण डिजिटल प्लेटफॉर्म' और 'एनओटीटीओ मोबाइल ऐप' का शुभारंभ किया। साथ ही राष्ट्रीय ब्रेन स्टेम डेथ प्रमाणन दिशानिर्देश और स्वैप ट्रांसप्लांटेशन के राष्ट्रीय दिशानिर्देश भी जारी किए। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में प्रक्रियाओं का मानकीकरण होगा और राज्यों में इनके बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर फैली भ्रांतियां अभी बड़ी चुनौती हैं। किसी भी प्रमुख धर्म में अंगदान पर रोक नहीं है और यह एक मानवीय कार्य है, जो किसी व्यक्ति को जीवन का दूसरा अवसर देता है।