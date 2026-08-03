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सीसा नहीं, टिन से बनेगा भविष्य का स्मार्ट सोलर सेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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भारत के वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। उन्होंने जहरीले सीसे के बजाय टिन का उपयोग करते हुए एक नया सोलर सेल डिजाइन तैयार किया है। इस नई तकनीक से सोलर सेल की दक्षता 25.79 प्रतिशत और सिलिकॉन सोलर सेल के साथ मिलाकर 37.21 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

सीसा नहीं, टिन से बनेगा भविष्य का स्मार्ट सोलर सेल

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने ऐसा नया सोलर सेल डिजाइन तैयार किया है, जिसमें जहरीले सीसे की जगह टिन का इस्तेमाल किया गया है। इससे सोलर सेल को स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में उम्मीद जगी है। कंप्यूटर सिमुलेशन में इस टिन आधारित सोलर सेल की दक्षता 25.79 प्रतिशत तक मिली है। वहीं, इसे सिलिकॉन सोलर सेल के साथ जोड़ने पर दक्षता 37.21 प्रतिशत तक पहुंच गई। यह शोध यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज (ईसीसी) डॉ. प्रेम प्रकाश सिंह और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के डॉ. विनीत कुमार सिंह की टीम ने किया है। शोध को यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्यू-1 जर्नल के हालिया अंक में प्रकाशित हुआ है।

शोध प्रक्रिया

डॉ. प्रेम प्रकाश ने बताया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से सोलर सेल की अलग-अलग डिजाइन तैयार कर उनका परीक्षण किया। आमतौर पर एक ही परत वाले सोलर सेल सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल कर बिजली बनाते हैं। नए डिजाइन में दो अलग-अलग परतों का इस्तेमाल किया गया है। एक परत कम रोशनी को पकड़ने में सक्षम है, जबकि दूसरी तेज रोशनी का बेहतर इस्तेमाल करती है। दोनों परतें मिलकर अधिक बिजली पैदा करती हैं।

दक्षता में वृद्धि

शोध में टिन आधारित सोलर सेल की मोटाई, अंदर मौजूद कमियों और अन्य तकनीकी पहलुओं में बदलाव कर दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके बाद इसे सिलिकॉन सेल के साथ जोड़कर टेंडम सोलर सेल तैयार किया गया। दो अलग-अलग डिजाइन में इसकी दक्षता 37.10 और 37.21 प्रतिशत तक मिली। अभी यह शोध कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित है। वास्तविक सोलर सेल तैयार करने और उसका परीक्षण करने के लिए आगे और काम करना होगा।

सामान्य प्रश्न

शोध किस विषय पर है?
यह शोध सौर ऊर्जा और सोलर सेल के डिजाइन पर आधारित है।
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