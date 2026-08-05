अल्मोड़ा में नौ से 17 अगस्त तक फहरेगा हर घर तिरंगा
अल्मोड़ा में डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की बैठक हुई। 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। 15 अगस्त को प्रभातफेरी और ध्वजारोहण होगा तथा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अल्मोड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक हुई। डीएम ने बताया कि जिले में नौ से 17 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि अभियान के तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशनों और पार्कों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तिरंगा प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे जिले में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलेगा। आम लोगों को हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। 15 अगस्त को सुबह प्रभातफेरी निकाली जाएगी।
इसके बाद सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में नौ बजे ध्वजारोहण होगा।डीएम कार्यालय में सुबह साढ़े नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रगान व वंदे मातरम् का सामूहिक गायन और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील एवं पंचायत स्तर पर भी सभी कार्यक्रमों का आयोजन पूरी गरिमा के साथ सुनिश्चित किया जाए। यहां सीडीओ रामजीशरण शर्मा, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें