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जनपद में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक हुई। ध्वजारोहण सुबह आठ बजे होगा और सरकारी भवनों को सजाया जायेगा। शहीदों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और अनेक गतिविधियों का आयोजन होगा। 15 अगस्त को रक्तदान शिविर भी रहेगा।

जनपद में 9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

पीलीभीत। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में स्वतन्त्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सुबह आठ बजे ध्वजारोहण होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी भवनों, पार्कों व चौराहों को प्रकाश से सजावट की जायेगी।

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स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनन्दन

तहसीलों में उप जिलाधिकारियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व कारगिल शहीदों का अभिनन्दन किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया जायेगा। गांधी स्टेडियम प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। प्रातः 11 बजे शहीद पार्क बल्लभ नगर कालोनी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किये जाएंगे। पुलिस बैण्ड ध्वनि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

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ध्वजारोहण और फल वितरित करना

प्रातः 11 बजे शहीद दामोदर पार्क स्थल स्थित गैस चैराहा पर नगर मजिस्टेªट द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किये जायेंगे एवं बैण्ड ध्वनि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। पूर्वान्ह 11.30 बजे राम स्वरूप पार्क में ध्वजारोहण फिर डीएम व एसपी जिला अस्पताल में फल वितरित करेंगे। सीडीओ वृद्धा आश्रम में फल वितरित करेंगे। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धाश्रम बरखेड़ा में फल वितरित किए जाऐगें।

India Quiz प्रतियोगिता

विभागों द्वारा इंडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 12.30 बजे से गांधी स्टेडियम में किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनपद की ग्राम पंचायतों के साफ सुथरा कर पंचायत भवनों पर सजावट व तिरंगा फहराया जाये तथा स्वच्छता शपथ दिलाई जाए। हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता रैली का आयोजन कराया जाये। विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाये।

देश भक्ति गीत और भव्य सजावट

उन्होंने कहा कि चैराहों पर देश भक्ति गीत बजाए जाए तथा चैराहों पर तिरंगा रंग की लाईटो व तिरंगा झण्डा से सजाया जाये। हर घर तिरंगा अभियान 09 अगस्त 17 अगस्त तक पूर उत्साह और देशभक्ति वातावरण में संचालित होगा। 15 अगस्त को रक्तदान शिविर रहेगा। बैठक में सीडीओ समेत जिला स्तरीय अधिकारी रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस समारोह की बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ?
स्वतंत्रता दिवस समारोह की बैठक डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई।
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