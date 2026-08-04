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अल्मोड़ा में नौ से 17 अगस्त तक फहरेगा हर घर तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अल्मोड़ा
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अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक हुई। डीएम अंशुल सिंह ने बताया कि 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान विशेष स्वच्छता अभियान भी चलेगा। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे।

अल्मोड़ा में नौ से 17 अगस्त तक फहरेगा हर घर तिरंगा

मुकेश सक्टा, अल्मोड़ा। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अंशुल सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक हुई। डीएम ने बताया कि जिले में नौ से 17 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि अभियान के तहत प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशनों और पार्कों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर तिरंगा प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे जिले में विशेष स्वच्छता अभियान भी चलेगा। आम लोगों को हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

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15 अगस्त को सुबह प्रभातफेरी निकाली जाएगी। इसके बाद सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में नौ बजे ध्वजारोहण होगा।डीएम कार्यालय में सुबह साढ़े नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके साथ राष्ट्रगान व वंदे मातरम् का सामूहिक गायन और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील एवं पंचायत स्तर पर भी सभी कार्यक्रमों का आयोजन पूरी गरिमा के साथ सुनिश्चित किया जाए। यहां सीडीओ रामजीशरण शर्मा, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा आदि मौजूद थे।

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