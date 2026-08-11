15 अगस्त को अवकाश के चलते 17 अगस्त को होगा संपूर्ण समाधान दिवस
बरेली में स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक अवकाश के कारण अगस्त का संपूर्ण समाधान दिवस 17 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। डीएम कार्यालय ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी के कारण सभी तहसीलों में यह समाधान दिवस होगा, जहां फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।
बरेली। स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक अवकाश के कारण अगस्त माह का संपूर्ण समाधान दिवस अब 17 अगस्त, सोमवार को आयोजित किया जाएगा। डीएम कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 15 अगस्त 2026 को शनिवार को स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक अवकाश है। इसके चलते जनपद बरेली की समस्त तहसीलों में 17 अगस्त को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाएगा। इसमें फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा।
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