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तिरंगा राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक : आकांक्षा सोनकर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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फोटो...11ति ने की। कार्यशाला में तिरंगा वितरण, पदयात्राओं के रूट और युवाओं को जोड़ने पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान

तिरंगा राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक : आकांक्षा सोनकर

जौनपुर, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा अभियान' की सफलता और रूपरेखा तय करने के लिए बुधवार को सीहीपुर स्थित कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री आकांक्षा सोनकर और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की। कार्यशाला में तिरंगा वितरण, पदयात्राओं के रूट और युवाओं को जोड़ने पर विस्तृत चर्चा की गई।मुख्य अतिथि ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रभक्ति के सूत्र में पिरोने का पर्व है। जब देश का हर नागरिक अपने घर पर शान से तिरंगा फहराता है, तो इससे आने वाली पीढ़ी में देशभक्ति, त्याग और समर्पण की भावना का संचार होता है।

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जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा से जुट गया है। बूथ स्तर तक तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय ने भी सम्बोधित किया। संचालन जिला महामंत्री संदीप तिवारी ने किया। पीयूष गुप्ता, अजय सिंह, पुष्पा निषाद, विनय सिंह, अमित श्रीवास्तव, राज पटेल, परविंदर चौहान, नीरज मौर्य, सुधांशु सिंह, आमोद सिंह अन्य रहे।

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