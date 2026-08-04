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जिले में 9 से 17 अगस्त तक जनउत्सव बनेगा हर घर तिरंगा अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को जनभागीदारिता के साथ मनाने की तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 9 से 17 अगस्त तक भव्य आयोजन के लिए सभी तैयारियाँ समय पर पूरी की जाएं। हर घर, कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जिले में 9 से 17 अगस्त तक जनउत्सव बनेगा हर घर तिरंगा अभियान

कन्नौज, संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान को इस बार जनभागीदारी के साथ जनउत्सव के रूप में मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को अभियान से जुड़ी सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को भौतिक और डिजिटल दोनों स्वरूपों में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घर, कार्यालय, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। नागरिकों को तिरंगे के साथ सेल्फी और वंदे मातरम् गायन के वीडियो पोर्टल पर अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाए।

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मुख्यालय के साथ तहसील, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। विद्यालयों में विशेष कार्यक्रमों के साथ विभाजन विभीषिका पर आधारित फिल्म और डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीएम ने 15 अगस्त को विद्यालयों में प्रभात फेरी, रंगोली, चित्रकला, निबंध, भाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिताएं कराने के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा थीम की रंगोली, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र और सेल्फी प्वाइंट बनाए जाएंगे। साथ ही सफाई, रंगाई-पुताई और प्रकाश व्यवस्था कर प्रमुख स्थलों को आकर्षक बनाया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने और घर-घर सम्मानजनक तिरंगा पहुंचाने के निर्देश दिए।

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