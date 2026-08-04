Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल किया गया लॉन्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

डीएम जसजीत कौर ने अधिकारियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन की सहभागिता पर जोर दिया और तिरंगा रैली, कンサर्ट और प्रदर्शनी का आयोजन करने की जानकारी दी। 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका दिवस मनाने की भी बात कही।

सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल किया गया लॉन्च

डीएम जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए अधिकारियों को रूपरेखा तैयार कर कार्यों को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सहभागिता से पूरे हर्षोल्लाह व भव्य रूप से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अबकी बार तिरंगा रैली, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा : 9 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान

तिरंगा कार्यक्रमों की जानकारी

उन्होंने बताया कि झंडा फहराने और उतारने के लिए नियम बनाए गए हैं ,इसका अनुपालन कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का भी गायन किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका दिवस भी मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों होंगे सम्मानित

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि इस बार जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की दीदिया झंडा बना रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को झंडा वितरण का लक्ष्य भी बताया। सरकारी भवन पर सुबह झंडा फहराया जाएगा और शाम को उतारा जाएगा। वहीं 9 अगस्त से 17 अगस्त तक वाणिज्य प्रतिष्ठानों, प्राइवेट कंपनियों व घरों पर ध्वज फहराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिस पर 9 अगस्त से आमजन राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो लेकर उसको अपलोड कर सकते हैं। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा?
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।
ये भी पढ़ें:Prayagraj News: पांच लाख तिरंगे तैयार करेंगी समूह की महिलाएं
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Tiranga Bijnor Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।