सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल किया गया लॉन्च
डीएम जसजीत कौर ने अधिकारियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भव्य रूप से मनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन की सहभागिता पर जोर दिया और तिरंगा रैली, कンサर्ट और प्रदर्शनी का आयोजन करने की जानकारी दी। 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका दिवस मनाने की भी बात कही।
डीएम जसजीत कौर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के लिए अधिकारियों को रूपरेखा तैयार कर कार्यों को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की सहभागिता से पूरे हर्षोल्लाह व भव्य रूप से स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अबकी बार तिरंगा रैली, तिरंगा कंसर्ट, तिरंगा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।
तिरंगा कार्यक्रमों की जानकारी
उन्होंने बताया कि झंडा फहराने और उतारने के लिए नियम बनाए गए हैं ,इसका अनुपालन कराया जाए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रगीत का भी गायन किया जाएगा, इसको सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को विभाजन विभिषिका दिवस भी मनाया जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि इस बार जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की स्वयं सहायता समूह की दीदिया झंडा बना रही है। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को झंडा वितरण का लक्ष्य भी बताया। सरकारी भवन पर सुबह झंडा फहराया जाएगा और शाम को उतारा जाएगा। वहीं 9 अगस्त से 17 अगस्त तक वाणिज्य प्रतिष्ठानों, प्राइवेट कंपनियों व घरों पर ध्वज फहराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सेल्फी विद तिरंगा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिस पर 9 अगस्त से आमजन राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो लेकर उसको अपलोड कर सकते हैं। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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