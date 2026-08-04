स्वतंत्रता दिवस को लेकर एसएसबी ने निकाली मिनी मैराथन, दिया राष्ट्रप्रेम व एकता का संदेश
लातेहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के उपलक्ष्य में एसएसबी 32वीं बटालियन द्वारा मिनी मैराथन और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बटालियन कमांडेंट राजेश सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था।
लातेहार, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के उपलक्ष्य में एसएसबी 32वीं बटालियन द्वारा मंगलवार को मिनी मैराथन दौड़ एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डालडा फैक्ट्री स्थित बटालियन मुख्यालय में आयोजित जन-जागरूकता सभा से हुई, जिसमें अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों तथा स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे उत्साह, गरिमा और व्यापक जनसहभागिता के साथ मनाने का संकल्प लिया। इसके पश्चात बटालियन मुख्यालय से मिनी मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। यह दौड़ नवरंग चौक सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः मुख्यालय पहुंचकर संपन्न हुई।
मैराथन के दौरान एसएसबी के जवानों ने हर घर तिरंगा, वंदे मातरम् और अन्य देशभक्ति नारों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूक किया। साथ ही राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।इस अवसर पर कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के तहत आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करना है। मौके पर कई लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें