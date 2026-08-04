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स्वतंत्रता दिवस को लेकर एसएसबी ने निकाली मिनी मैराथन, दिया राष्ट्रप्रेम व एकता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहर में स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के उपलक्ष्य में एसएसबी 32वीं बटालियन द्वारा मिनी मैराथन और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बटालियन कमांडेंट राजेश सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर एसएसबी ने निकाली मिनी मैराथन, दिया राष्ट्रप्रेम व एकता का संदेश

लातेहार, प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के उपलक्ष्य में एसएसबी 32वीं बटालियन द्वारा मंगलवार को मिनी मैराथन दौड़ एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डालडा फैक्ट्री स्थित बटालियन मुख्यालय में आयोजित जन-जागरूकता सभा से हुई, जिसमें अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, जवानों तथा स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे उत्साह, गरिमा और व्यापक जनसहभागिता के साथ मनाने का संकल्प लिया। इसके पश्चात बटालियन मुख्यालय से मिनी मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। यह दौड़ नवरंग चौक सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होकर पुनः मुख्यालय पहुंचकर संपन्न हुई।

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मैराथन के दौरान एसएसबी के जवानों ने हर घर तिरंगा, वंदे मातरम् और अन्य देशभक्ति नारों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता दिवस के प्रति जागरूक किया। साथ ही राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।इस अवसर पर कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के तहत आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सहभागिता की भावना को मजबूत करना है। मौके पर कई लोग मौजूद रहे।

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