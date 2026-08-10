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स्कूलों में आयेाजित प्रतियोगिताओं में दिखा देशभक्ति का रंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विशेष आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से तिरंगे, भारत माता और देशभक्ति से जुड़े विभिन्न चित्रों को उके

स्कूलों में आयेाजित प्रतियोगिताओं में दिखा देशभक्ति का रंग

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस 2026 व वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमवार को जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी प्रतिभा के माध्यम से देशभक्ति का संदेश दिया।

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