स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खूबसूरत लाइटों से गुलजार दिखा संसद से लेकर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, देखें तस्वीरें

आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। आज जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो ऐसा करने वाले वह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता बन जाएंगे, जो लागातर छठी बार देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थलों को तिरंगे वाले लाइटों से सजाया गया। तो चलिए जानते हैं कहां-कहां कैसा दिखा नजारा....

1. दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर संसद भवन को नई खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। विजय चौक के पास कुछ ऐसा शानदार नजारा देखने को मिला।

2. मध्य प्रदेश: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में मिंटो हॉल, राज भवन, विधानसभा और सचिवालय खूबसूरत लाइटों से जगमगाया नजर आया।

3. गुवाहाटी: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या परर असम स्टेट म्यूजियम और गुवाहाटी हाईकोर्ट भी जगमगाती लाइटों से रौशन नजर आया।

4. महाराष्ट्र: मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, नगर निगम बिल्डिंग और मंत्रालय झंडे के रंग में तीन रंगों वाली लाइट से नहाया नजर आया।

5. भुवनेश्वर: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ओडिशा राज्य सचिवालय भी जगमग नजर आया।

6.पंजाब: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अटारी बॉर्डर का अद्भुत नजारा