अनिश्चितकालीन हड़ताल के पूर्व निगम के कर्मियों ने शहर में निकाला मशाल जुलूस
बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर, बिहार के सभी नगर निकायों में गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में छपरा में मशाल जुलूस निकाला। उनसे ठेका प्रथा का अंत, दैनिक मजदूरों को स्थायी सेवा और अन्य सरकारी लाभों की सुनिश्चितता की मांग की गई है।
छपरा, एक संवाददाता। बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न लंबित मांगों को लेकर गुरुवार से बिहार के सभी नगर निकायों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी।
हड़ताल का समर्थन
हड़ताल के समर्थन में बुधवार को छपरा में कर्मियों ने मशाल जुलूस निकालकर जनजागरण अभियान चलाया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने कहा कि दैनिक मजदूरों की सेवा स्थायी, सामाजिक सुरक्षा एवं एसईपी सहित अन्य सरकारी लाभ प्रदान किए जाएं। इसके अलावा ठेका (सट्टा) प्रथा समाप्त करने, एनजीओ के माध्यम से कार्यरत मजदूरों का वेतन direkt नगर निकायों द्वारा भुगतान करने तथा कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई।
राज्य सरकार की अनदेखी
नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार मांगों की अनदेखी किए जाने के कारण कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार वार्ता कर मांगों का समाधान नहीं करती है तो हड़ताल जारी रहेगी। इससे नगर निकायों की सफाई, पेयजल, जलनिकासी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
संघर्ष मोर्चा का बयान
संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सियाराम सिंह ने कहा कि छपरा नगर निगम समेत बिहार के 284 नगर निकायों के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण आम जनता को होने वाली असुविधा की पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी。
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