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बेनीपुर:एमएसयू का अनशन हुआ समाप्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बेनिपुर में सरकारी डिग्री कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा छात्रहित की 15 मांगों को लेकर चलाया गया अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त हो गया। बीडीओ ने वार्ता के बाद छात्रों को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे छात्र एकता और संघर्ष की जीत बताया।

बेनीपुर:एमएसयू का अनशन हुआ समाप्त

विजय कुमार राय,बेनीपुर। अनुमंडलीय सरकारी डिग्री कॉलेज, बेनीपुर में छात्रहित से जुड़ी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया।डिग्री कॉलेज इकाई अध्यक्ष प्रशांत मिश्र एवं छात्र नेता राहुल झा को बीडीओ राहुल कुमार कर्ण ने वार्ता के बाद जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि यह आंदोलन छात्रों की एकता और संघर्ष की जीत है। मौके पर गौतम झा, घनश्याम ठाकुर, राजा बाबू, अभिषेक यादव, शिवम शिबू, विक्की मिश्र, शुभम मिश्र, वर्षा कुमारी आदि उपस्थित थे। पांच शराबियों को किया गया गिरफ्तारबेनीपुर।

मद्द निषेध थाना बेनीपुर विभिन्न जगहों पर 29 जुलाई की शाम छापामारी कर पांच शराबी को गिरफ्तार किया तथा मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहेड़ा निवासी छेदी साह, मनोज साह, धर्म कांत, मुरारी साह के अलावा पैकटोल के चंदेश्वर सदा को शराब की नशे में गिरफ्तार किया गया है।

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