गैस उपभोक्ता 16 अगस्त से पहले करा लें ई-केवाईसी
इंडेन गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 16 अगस्त से पहले अनिवार्य ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। प्रबंधक राजेश कुमार के अनुसार, यह प्रक्रिया उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने और सब्सिडी लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। बाकी उपभोक्ता जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें।
भवाली। इंडेन गैस एजेंसी ने सभी उपभोक्ताओं से 16 अगस्त से पहले अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है। प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने और वास्तविक लाभार्थियों तक सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ उपभोक्ताओं ने अभी तक इसे पूरा नहीं कराया है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी बाकी है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ गैस एजेंसी पहुंचकर या ऐप के जरिये अपनी प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।
उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की, कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द ई-केवाईसी करा लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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