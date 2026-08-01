51 लीटर गंगाजल कंधे पर लेकर 350 किमी की पैदल यात्रा पर निकले शिवभक्त विराट

श्रावणी मेला के दौरान असरगंज में शिवभक्त विराट 51 लीटर गंगाजल के साथ 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा धर्म की एकता के लिए है। दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के प्रियेश सिंह कांवरिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

असरगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान असरगंज के कच्ची कांवरिया मार्ग पर आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आए शिवभक्त बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया गांव निवासी शिवभक्त विराट अपनी अनोखी कांवर यात्रा के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विराट अपने कंधे पर 51 लीटर गंगाजल लेकर करीब 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि, वह 6 जुलाई को अपने गांव स्थित राजदा धाम मंदिर से यात्रा पर निकले हैं। सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा से 51 लीटर गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक के लिए देवघर जा रहे हैं। शिवभक्त विराट ने बताया कि उनकी यह यात्रा किसी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एकता और विश्वभर के सनातनियों को जोड़ने के उद्देश्य से है। उन्होंने बताया कि, इससे पहले भी वह इसी उद्देश्य से करीब 10 हजार किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं। उस यात्रा में उन्होंने काशी विश्वनाथ, विंध्याचल, मैहर, उज्जैन महाकालेश्वर, अयोध्या, कटरा, वैष्णो देवी, कामाख्या, हरिद्वार, केदारनाथ सहित कई प्रमुख तीर्थस्थलों का भ्रमण किया था। उस पदयात्रा को पूरा करने में उन्हें 201 दिन लगे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान यात्रा के 23 दिन पूरे हो चुके हैं। श्रावणी मेला में उनकी यह अनोखी यात्रा आस्था, समर्पण और सनातन एकता का प्रेरक संदेश दे रही है। शुक्रवार की शाम डाक कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ।

तारापुर के रास्ते कांवरियों की यात्रा --------------------

फोटो - तारापुर-03, तारापुर के रास्ते सोमवारी जल अर्पित करने बाबाधाम जाते कांवरिये

तेज धूप के बावजूद कांवरियों के बढ़ते रहे कदम

तारापुर, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के दूसरे दिन शुक्रवार को कच्ची कांवरिया मार्ग पर शिवभक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कांवरियों का जत्था लगातार देवघर की ओर बढ़ता रहा। सुबह 10 बजे के बाद बाबा बैद्यनाथ पर सोमवारी जलार्पण के संकल्प के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। कांवर में सुल्तानगंज से लाए पवित्र गंगाजल को लेकर शिवभक्त पूरे उत्साह और भक्ति भाव से बोलबम के जयघोष करते आगे बढ़ते रहे। तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के कदम कहीं नहीं थमे। कठिन मौसम भी उनकी अटूट श्रद्धा के आगे बेअसर दिखा। मार्ग पर बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बोल का नारा है, बाबा एक सहारा है, हर-हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर थकान से अधिक बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलार्पण का उत्साह झलक रहा था। कांवरिया पथ पर आस्था,अनुशासन और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

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फोटो - तारापुर-01, अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर में मृतक कांवरिया को ले जाते कांवरिया साथी

छत्तीसगढ़ के कांवरिया की दुखद मौत तारापुर,निज संवाददाता। श्रावणी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को बाबाधाम जा रहे छत्तीसगढ़ के एक कांवरिया की तारापुर कांवरिया पथ पर अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पचरीपारा निवासी स्व.अजय सिंह राजपूत के 35 वर्षीय पुत्र प्रियेश सिंह राजपूत के रूप में हुई है। उनके साथ आए सुभाष दुबे ने तारापुर थाना में दिए आवेदन में बताया कि 28 जुलाई को सात सदस्यीय दल मारुति अर्टिगा से सुल्तानगंज पहुंचा था। 30 जुलाई को सभी ने गंगा जल उठाया और तारापुर के धोबई क्षेत्र में रात्रि विश्राम किया। शुक्रवार को यात्रा शुरू करने के लगभग आधे घंटे बाद,धोबई से दो-तीन किलोमीटर आगे प्रियेश सिंह को अचानक चक्कर आया और वे सड़क पर गिर पड़े। साथियों ने पानी पिलाया और 102 एम्बुलेंस से उन्हें पहले निकटवर्ती सेवा शिविर तथा फिर अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जत्थे में शामिल कांवरिया शोमेस भट्टाचार्य ने बताया कि जत्थे के कुछ सदस्य यात्रा जारी रखेंगे,जबकि अन्य सदस्य शव के साथ मुंगेर जाएंगे। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही एसआई मनीष कुमार एवं एएसआई मनोज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया गया। अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डा. प्रेम कुमार ने बताया कि कांवरिया की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।