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कटिहार: पिछले 12 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ गया महानंदा नदी का पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कटिहार से चन्दन कुमार कर्ण की रिपोर्ट कटिहार, एक संवाददाता जिले में

कटिहार: पिछले 12 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ गया महानंदा नदी का पानी

कटिहार से चन्दन कुमार कर्ण की रिपोर्ट कटिहार, एक संवाददाता

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जलस्तर की वृद्धि

जिले में पिछले 12 घंटे के दौरान अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी नदियां अब भी चेतावनी और खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं तथा किसी भी तटबंध पर पानी का दबाव नहीं है। महानंदा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अभियंता के अनुसार सभी प्रमुख गेज स्थलों पर पानी बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। पिछले 12 घंटे में महानंदा नदी के जलस्तर में करीब 40 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि महानंदा नदी के झौआ गेज पर जलस्तर 29.27 मीटर से 40 सेमी बढ़कर 29.67 मीटर पर , बहरखाल में 28.78 से 43 सेमी बढ़कर 29.11 मीटर पर , आजमनगर में 27.51 से 30 सेमी बढ़कर 27.81 मीटर पर , धबौल में 26.77 से 22 सेमी बढ़कर 26.99 मीटर पर , कुर्सेल में 29.33 से 41 सेमी बढ़कर 29.74 मीटर पर , दुर्गापुर में 26.55 से 20 सेमी से बढ़कर 26.75 मीटर पर तथा गोविंदपुर में 24.96 से 6सेमी बढकर 25.02 पर मीटर पहुंच गया।

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गंगा एवं कोसी नदी का जलस्तर

गंगा नदी के रामायणपुर गेज पर जलस्तर 24.99 से 9 सेमी बढ़कर 25.04 मीटर तथा काढ़ागोला घाट पर 28.32 से 5 सेमी 28.37 मीटर दर्ज किया गया। वहीं कोसी नदी के कुरसेला रोड ब्रिज गेज पर जलस्तर 28.50 से 5 सेमी बढ़कर 28.55 मीटर हो गया। बरंडी नदी के एनएच-31 डूमर गेज पर जलस्तर स्थिर रहा, जबकि करी कोसी अब भी गेज स्तर से नीचे बनी हुई है। बाढ़ नियंत्रण विभाग अधीक्षण अभियंता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले के किसी भी तटबंध को फिलहाल खतरा नहीं है और सभी स्थानों पर पानी चेतावनी स्तर से नीचे बह रहा है। विभाग लगातार नदियों की निगरानी कर रहा है तथा संभावित स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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