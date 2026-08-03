तीन दिन से लगातार बढ़ रहा घाघरा का जलस्तर, तेज हुई कटान

तीन दिन से लगातार बढ़ रहा घाघरा का जलस्तर, तेज हुई कटान
घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज हो गई है। बीते 24 घंटे में जलस्तर में 26 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। सहबदिया, चक्की हाजीपुर और पर्शिया गांव में नदी तेजी से कृषि भूमि काट रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं हैं।
लाटघाट,हिन्दुस्तान संवाद। घाघरा नदी का जलस्तर लगातार तीसरे दिन बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में कटान तेज हो गई है। 24 घंटे में 26 सेमी जलस्तर बढ़ा है। सहबदिया,चक्की हाजीपुर और पर्शिया गांव के पास नदी तेजी से खेती योग्य भूमि काट रही है। कटान की रफ्तार बढ़ने से देवारा क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सहबदिया में नदी खेती की भूमि काटते हुए आबादी की तरफ बढ़ रही है। कटान रोकने के लिए बाढ खंड विभाग की ओर से बचाव कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका अपेक्षित परिणाम नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नदी बार-बार अपना रुख बदल रही है,जिससे बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
अब तक दर्जनों किसानों की करीब 32 बीघा कृषि भूमि नदी में समा चुकी है। डिघिया गेज पर रविवार शाम चार बजे जलस्तर 70.04 मीटर दर्ज किया गया,जो खतरा बिंदु 70.40 मीटर से 36 सेंटीमीटर नीचे है। बीते 24 घंटे में 26 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। शनिवार शाम चार बजे जलस्तर 69.78 मीटर था। वहीं बदरहुआ गेज पर रविवार शाम चार बजे जलस्तर 70.70 मीटर दर्ज किया गया,जबकि शनिवार को यह 70.48 मीटर था। यहां 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बदरहुआ गेज का खतरा बिंदु 71.68 मीटर है।
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