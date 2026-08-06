बारिश के बाद गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर

चहनियां, हिन्दुस्तान संवाद गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। मानसून के सक्रिय होने से पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। बलुआघाट पर किनारे बने गंगा मंदिर में पानी घुसने के साथ आधा मंदिर डूब चुका है। वहीं पानी में हो रहे बढ़ाव से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं गंगा कटान की भी ग्रामीणों को चिंता सताने लगी है।

बीते 28 जुलाई को दो दिन में जलस्तर बढ़कर बलुआघाट पर सीढ़ियों को लांघते हुए गंगा मंदिर में घुस गया था। एक सप्ताह तक पानी थमने के साथ ही तीन दिन में फिर जलस्तर करीब तीन फीट पानी बढ़ा है। बलुआ घाट पर बना मंदिर आधा डूब गया है। जलस्तर मध्यम तीब्र गति से बढ़ने से ग्रामीणो को गंगा कटान की चिंता सताने लगी है।

तटवर्ती गांवों की स्थिति

जिले में नियामताबाद, सकलडीहा, चहनियां और धानापुर ब्लॉक के करीब 50 से अधिक गांव गंगा किनारे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इसमें तटवर्ती गांव कांवर, महुअरिया, बिसुपुर, महुअरियां, महुआरी खास, सराय, बलुआ, महुअर कला, हरधन, विजयी के पूरा,गनेशपुरा आदि गांवों के ग्रामीणों को गंगा कटान की चिंता सताने लगी है। वहीं बहादुरपुर, कुंडा खुर्द, कुंडा कला, कैली, कुरहना, कैलावर, धानापुर, रायपुर, हिंगुतर, हरधन जूड़ा में बाढ़ से लोग प्रभावित होते हैं। बाढ़ आने से पशुओं का चारा डूबने से जहां पशुओं के लिए दिक्कत होती है वहीं धान और खरीफ की अन्य फसलें भी बर्बाद होती है। चहनियां ब्लॉक में सोनबरसा और टाण्डा में कटान वाले स्थान पर कट स्टोन लगाने से ग्रामीणों को कुछ राहत मिली है। जबकि तीरगांवा और हसनपुर में पत्थर लगाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब तो जलस्तर बढ़ने के बाद काम बंद हो गया है। जिससे तटवर्ती इलाके में कटान का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा कटान में अब तक हजारों एकड़ उपजाऊ खेत गंगा में समाहित हो चुका है।